إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم بالداخلة والفرافرة

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبات غذائية بمركز الفرافرة والداخلة بالوادي الجديد.



وتبين إصابة 3 أطفال من أهالي "قرية 13" والتابعة لمركز الفرافرة بحالة اشتباه في تسمم غذائي، وذلك عقب تناولهم بعض الحلويات والأكلات الجاهزة وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والأدوية الأولية



كما أصيب أحمد جمعة محمد 42 سنة ونجله حمزة، عامان، بحالة تسمم غذائي، بمركز الداخلة، وجري نقلهما لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول ٣ أطفال من أحد أهالي قرية رقم ١٣ التابعة لمركز الفرافرة في حالة إعياء شديد ويعانون من قيء شديد وأعراض تسمم، وتبين أنهم على هشام علي 5 سنوات ومروة هشام علي 9 سنوات وأحمد هشام علي 5 سنوات مصابين بحالة اشتباه تسمم غذائي وجرى إسعافهم وإحالتهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي.



وتحرر محضران بالواقعتين، وجار إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.