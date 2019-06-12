القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
حوادث
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:16 م

النيابة تجري حصرًا لعدد ضحايا حادث "دائري المعادي"

النيابة تجري حصرًا
نجلاء رفاعي
dostor.org/2665446

كشفت نيابة المعادى، أن النيابة تواصل التحقيق في واقعة وفاة وإصابة ٢٤ شخصا في حادث مرورى مروع أعلي دائرى طرة.

وأكدت أن النيابة تجرى عملية حصر لعدد الضحايا والجثث المجهولة حاليا وتبين أن سائق أحد سيارتين الميكروباص هو المتهم الرئيسي بالحادث والمتسبب في وقوع الحادث ضمن المتوفين.

وأمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بمصابى حادث دائرى طرة، كما أنتقل فريق من النيابة لمناظرة جثامين الضحايا، وأمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها وتسليم الضحايا الذين تم التعرف عليهم لذويهم للدفن.

كما كلفت بندب فريق من الطب الشرعى لتحديد هوية الجثث المجهولة، وإبلاغ ذويهم.

وكان الحادث قد وقع ظهر اليوم، بين سيارتي ميكروباص، تصادمت بهما سيارة ملاكي، وذلك في اتجاه حلوان عند منطقة طرة.

ونتج عن الحادث مصرع 14، وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومستشفى البنك الأهلي، وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور بالأوتوستراد، ويفضل سلك طريق الكورنيش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوجود مصادمة بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي، وبالانتقال تبين أن التصادم وجها لوجه بسبب سير إحداهما في عكس الاتجاه، ودفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصًا في مالي

أول صور لمطار "أبها" السعودي بعد استهدافه بصاروخ حوثي

الزمالك يوضح حقيقة رحيل فرجاني ساسي

الخارجية الأمريكية: هجوم مطار أبها السعودي تطور جديد في تهديدات إيران

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

أول صور لمطار "أبها" السعودي بعد استهدافه بصاروخ حوثي

ألبومات الصور

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

محافظ بنى سويف: 3 آلاف جنيه مساعدة لأسرة طفلة مريضة بفشل كلوي

افتتاح المرحلة الأولى من برنامج ميكنة مستشفى الأورام بأسيوط

ضبط 103 عبوة كريمات تجميل منتهية الصلاحية في مطروح

رياضة

اجتماع هام بين بارتوميو وفالفيردي لحسم الصفقات الجديدة

موعد مباراتي مصر الوديتين قبل كأس أمم إفريقيا

ألمانيا تهزم إسبانيا وتخطف صدارة مجموعتها بمونديال السيدات

نجم الساعة

أبدعوا في تشويه الوطن.. حيثيات المؤبد لـ"حسن مالك" ونجله في "ضرب الاقتصاد القومي"

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

أول صور لمطار "أبها" السعودي بعد استهدافه بصاروخ حوثي

الرئيس نيوز

إعفاء القرى والعزب من شرط "طلاء الوجهات" لتوصيل الكهرباء

الحكومة تستعين بـ"المتقاعدين" لسد العجز في التخصصات النادرة بالجهات الحكومية (مستند)

ننشر.. ترددات 15 قناة تنقل كأس الأمم الأفريقية

السيسى يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحظر"التوك توك" ويستبدله بـ"الفان"

كشكول

بالفيديو والصور..القصة الكاملة لحرق طالبات الأزهر قدم زميلتهن والمعاهد ترد

معلم أول لغة إنجليزية: الأسئلة الصعبة بالامتحان تقدر بـ7 درجات ونصف

"عبدالغفار" يشهد حفل تخرج الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية بجامعة القاهرة

غدًا.. إنطلاق المؤتمر الثانى لقسم الغدد الصماء بكلية طب بنات الأزهر

غدًا.. بدء توزيع شهادات النقل الأزهرية على الطلاب بالشرقية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

طبيب يدمن المخدرات بسبب ساعات العمل الطويلة

9 أفكار مناسبة لغرف النوم الصغيرة

"رامي مالك" يتسبب بتأجيل عرض فيلم جيمس بوند للمرة الرابعة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

4 نصائح تحميك من الإصابة بالسكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎