البرازيل: لن نستبعد هواوي من تشغيل شبكات 5G

قال جون سوفولك رئيس الأمن السيبراني لشركة هواوي، بأن الصين أو أي حكومة أخرى لم تطلب من هواوي القيام بأي شيء يتعارض ويهدد الامن السيبراني.



وأضاف سوفولك إن شركة هواوي رحبت بالتواصل مع جهات خارجية وخبراء لتحليل منتجات الشركة واكتشاف عيوب الهندسة أو الترميز، قائلا "نحن منفتحين أمام العالم ونفضل القيام بأعمالنا بشفافية مطلقة، لأنه يتيح لنا تحسين منتجاتنا".



وأضاف: "نريد من الناس أن يجدوا أية عيوب، سواء وجدوا واحدًا أو ألفًا، لا يهمنا لسنا محرجين مما يجده الناس إذا وجدوا شيئا لأن هذا يدفعنا للتطوير".



كما تمت دعوة هواوي إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا المختارة للإجابة على أسئلة البرلمان البريطاني، وقال سوفولك: "لم يكن لدينا طلب من الحكومة الصينية على للقيام بأي شيء غير مرغوب فيه على الإطلاق أو يهدد الأمن السيبراني".



في نفس السياق قال نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو بأن الحكومة البرازيلية لن تستبعد شركة هواوي للاتصالات الصينية من تشغيل شبكة 5G في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.