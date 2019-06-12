نيرمين الفقي: أتمنى تقديم جزء جديد من "أبو العروسة"

أكدت الفنانة نيرمين الفقي، أنها تتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل "أبو العروسة"، الذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.



وأوضحت الفقي لـ"الدستور" أن صناع العمل إلى وقتنا الحالي لم يستقروا على فكرة صناعة جزء ثان منه، ومن المتوقع أن يتم يحسم هذا الجدل خلال الفترة المقبلة.



وحول عملها السينمائي الجديد قالت: "لست من هواة المشاركة في المطلق بأي عمل، لكنني أعتمد على أن تكون القصة جيدة والشكل العام للفيلم مميز حتى أتعاقد عليه، فأنا من النوع المعتدل، وأعني عدم المشاركة في السينما طوال الوقت، وعدم التواجد طوال الوقت".