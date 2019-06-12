مسئول المقاولون: تشفير الدوري ضروري

طالب محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، بضرورة تشفير بث مباريات الدوري الممتاز، خاصة وأن هناك الكثير من المصريين يقفون في الطوابير لدفع الأموال لقناة "بي إن سبورتس".



وقال محمد عادل في تصريحات لقناة "النيل للرياضة": "اتحاد الكرة غني جدا، ولديه أموال كثيرة، يجب أن يكون هناك تحفيز لأندية الدوري، أصحاب المراكز الأولى، ويجب النظر للأندية أصحاب المراكز الـ5 والـ6 للمشاركة في البطولات الخارجية".



وواصل: "اتحاد الكرة يستطيع توفير الأموال للأندية من خلال عقود الرعاية والبث والحقوق المختلفة، اتحاد الكرة يحصل على نسب بث من الأندية، بجانب نسب من عقود جميع اللاعبين".



وأضاف: "يجب أن يكون هناك استفادة من القناة المصرية الجديدة، يجب أن يتم تشفير مسابقة الدوري الممتاز لصالح التلفزيون المصري، عندما نقول للمواطن أن يدفع 100 جنية سنويا لمشاهدة الدوري، فهذا ليس سعرا باهظا".



وشدد: "هناك مشهد أحزنني للغاية، وجدت طوابير من المصريين أمام مكاتب قناة بي إن سبورتس، لتجديد الاشتراكات ودفع الأموال لتلك القناة لمشاهدة المباريات، يدفعون 2000 جنيها دون أي مشكلة، وبالتالي لماذا لا يدفعون 50 أو 100 جنيه لصالح مصر".



وتابع: "تشفير الدوري يمكن أن يجلب للتلفزيون المصري قيمة اشتراكات تقترب من مليار ونصف جنيه، يتم منح اتحاد الكرة مليار جنيه لتوزيعها على الأندية من أجل التطوير وبناء الملاعب وزيادة الموارد، ويستفيد أيضا التلفزيون المصري من باقي الأموال".