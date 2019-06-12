تقارير بلجيكية: ثيو بونجوندا رفض أموال بيراميدز من أجل جينك

ذكرت تقارير صحفية بلجيكية أن ثيو بونجوندا جناح زولت وراجم، رفض أموال نادي بيراميدز من أجل الانضمام إلى جينك، في صفقة ستكون الأغلى بين أندية الدوري البلجيكي على الإطلاق.



وقالت صحيفة "وال فوت" البلجيكية أن بونجوندا تلقى اتصالات للانضمام إلى بيراميدز في صفقة ضخمة على مستوى البنود المالية لكنه اختار اللعب لجينك.



وسينتقل بونجوندا إلى جينك البلجيكي مقابل 7 مليون يورو، بعدما أتم الكشف الطبي بالرغم من تكثيف بيراميدز لمفاوضاته مع اللاعب في الفترة الأخيرة، ليلعب في دوري أبطال أوروبا.



واستطاع بونجوندا أن يسجل 14 هدفًا ويصنع مثلهم في الموسم المنتقضي خلال 39 لعبها في كافة المباريات.



وسبق لبيراميدز أن أبرم صفقة من الدوري البلجيكي كانت في يناير الماضي، بضم البيروفي كريستيان بينافينتي في صفقة يعتقد أنها كلفت الفريق 6 مليون يورو.