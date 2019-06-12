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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:10 م

تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية أغراضها

تجديد حبس متهمين
حسام محفوظ
dostor.org/2665347

أمرت نيابة امن الدولة العليا، بحبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالانضمام جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين حسام محمد وإيمان إبراهيم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي.

وأسندت النيابة لباقي المتهمين بالقضية اتهامات، ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر.

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