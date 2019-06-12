موراي يستبعد عودته لمنافسات فردي الرجال بأمريكا المفتوحة للتنس

قال لاعب التنس البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا إنه لا يزال يأمل في العودة للمشاركة في منافسات فردي الرجال هذا العام لكن بطولة أمريكا المفتوحة سيحين موعدها في وقت مبكر جدا.



وكان من المقرر أن يعود موراي بعد جراحة في الفخذ ليشارك في منافسات الزوجي، مع الإسباني فليسيانو لوبيز، في بطولة كوينز كلوب التي ستقام الأسبوع المقبل.



وستنطلق أمريكا المفتوحة للتنس في 26 أغسطس.



وقال موراي الحائز على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرىلوسائل إعلام بريطانية "أتمنى أن أعود مجددا لمنافسات الفردي في مرحلة ما هذا العام" ووصف تطور حالته في الوقت الحالي بأنها تشبه "خطوات طفل صغير".



وأضاف "لا أهتم بوضع جدول زمني لأنني سعيد تماما الآن. لهذا السبب لست بحاجة إلى العودة لمنافسات الفردي مباشرة بعد ويمبلدون أو في أمريكا المفتوحة.



"إذا استطعت ذلك فسيكون أمرا رائعا. لكنني لا أعتقد أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه. أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا".



ولم يلعب موراي، البالغ من العمر 32 عاما، منذ الخسارة في الدور الأول من استراليا المفتوحة في يناير وخضع بعدها لجراحة في الفخذ الأيمن.



وقال إنه أصبح "لا يشعر بألم إلى حد كبير" في الوقت الحالي ويستمتع بالتدريب الذي يتضمن بعض حصص المران الفردية.



وأضاف "لا أعتقد انه بمجرد انتهاء ويمبلدون سيكون بمقدوري العودة لمنافسات الفردي في الأسبوع التالي. لا يزال أمامي الكثير من العمل الذي يجب إنجازه قبل أن يصل مستواي للدرجة التي شعر فيها أنني سأكون قادرا على المنافسة".