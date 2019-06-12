تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في تهمة مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



وجهت النيابة إلى المتهم "مصطفى ماهر"، فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابي والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

