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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:08 م

مدير "العمل الدولية" بالقاهرة: نهدف لمكافحة عمل الأطفال

إريك أوشلان مدير
إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
ولاء جمال - دعاء جابر
dostor.org/2665344

قال إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، احتفالية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، تعطينا فرصة للتقييم وتحديد الأهداف وإعادة الالتزام بالعمل.

وأشار "أوشلان" خلال احتفالية المنظمة باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، إلى أن عام ٢٠١٩ له أهمية خاصة لدي المنظمة، لأننا نعمل للقضاء على عمل الأطفال منذ الأيام الأولى، موكدا أن القضاء على تلك الظاهرة أحد المبادئ الأساسية للمنظمة، بالإضافة إلى إنهاء العمل القسري والتميز المرتبط بالعمل، وتعزيز حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.

وتابع: خلال ١٠٠ عام شهدنا تقدما ملموسا بسبب الدعوة المكثفة والتعبئة الوطنية المدعومة بالإجراءات التشريعية والعملية، وبين عام ٢٠٠٠، ٢٠١٦ كان هناك انخفاض بنسبة ٣٨٪؜ في عمل الأطفال على الصعيد العالمي.

كما حققت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢لسنه ١٩٩٩ تصديقا عالميا من جانب الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها ١٨٧ دولة.

وتابع الحكومة المصرية أعربت عن إرادتها  السياسية القوية في معالجة عمل الأطفال، بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمال الأطفال ودعم الأسرة ٢٠١٨-٢٠٢٥.

وفي هذا السياق تعتمد منظمة العمل الدولية على دوام واستمرار التنسيق الفعال مع الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين من أجل المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسواء أشكال عمل لأطفال ودعم الأسرة وتحقيق نتائج مرجوى للقضاء على تلك الظاهرة.

وتحتفل منظمة العمل الدولية باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال لعام 2019، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، تحت شعار "يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل فى الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم".

ويشارك بالاحتفالية 50 طفلا من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط فى عمل الأطفال، حيث تهدف إلى رفع وعى الأطفال بأساسيات حقوق الطفل والمشكلات ذات الصلة بعمل الأطفال، وتشجيع الأطفال على الانتظام فى التعليم، ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية.

وتهدف للمساهمة فى دعم أنشطة مركز الطفل العامل بشبرا الخيمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى تأهيل الأطفال العاملين من خلال أنشطة تفاعلية مثل: الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس وغيرها من الأنشطة.

وتأتى الاحتفالية فى إطار أنشطة المشروع الإقليمى "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد بأفريقيا" ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذى يركز فى جمهورية مصر العربية على الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن لما له من أهمية استراتيجية اقتصادية واجتماعية فى قطاعى الزراعة والصناعة.

ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات الوطنية والأطر القانونية للقضاء على عمل الأطفال وإضفاء الطابع المؤسسى على الحلول المبتكرة التى تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال بسلاسل التوريد.

ويسهم المشروع فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018-2025، والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 8.7 والذى يهدف إلى القضاء على كافة أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.

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