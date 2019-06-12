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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:07 م

مدرب سيدات كوريا الجنوبية يعتذر للجماهير بعد الهزيمة أمام نيجيريا

مدرب سيدات كوريا
dostor.org/2665343

عبر يون ديوك يو المدير الفني لمنتخب سيدات كوريا الجنوبية، عن خيبة أمله الكبيرة بعد خسارة فريقه أمام نيجيريا صفر 2، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم والمقامة حاليًا في فرنسا.

وقال ديوك يو، في تصريحات عقب المباراة للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "أريد أن اعتذر للجماهير التي ساندتنا في المباراة، وجاءوا من أجلنا، لأننا لم نلبي توقعاتهم".
وأضاف: "أعتقد ان اللاعبات بذلن قصارى جهدهن من أجل تحقيق شيء في المباراة، كما أننا حظينا بالعديد من الفرص خلال المباراة، لكننا خسرنا في النهاية".

واختتم ديوك يو: "يجب علينا تقبل الهزيمة، وأمامنا مباراة أخيرة يجب أن نظهر فيها قدراتنا، وأن نوضح للجميع ما نحن قادرون على فعله".

وخسرت كوريا الجنوبية أمام نيجيريا صفر 2 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجوعة الأولى في المسابقة، لتصبح آمالها في التأهل إلى الدور المقبل من خلال التواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في مرحلة المجموعات، صعبة للغاية، خاصة وأنها خسرت صفر 4 أمام فرنسا في افتتاح البطولة يوم الجمعة الماضي.

وتختتم كوريا الجنوبية مبارياتها في المجموعة الأولى، بملاقاة منتخب النرويج يوم الاثنين القادم في الجولة الأخيرة بالمجموعة.

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