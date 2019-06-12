البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة أساقفة ومطارنة الكنيسة الأرثوذكسية، عقب إيقاف العظة لشهر كامل، لسفره للخارج وترؤسه مؤتمر كهنة أوروبا بدير الأنبا بيشوي.



وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الدائمة ولجنة السكرتارية بالمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، غدًا الخميس، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



ويعد المجمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه بابا الكنيسة، ويجتمع مرة كل عام لمدة أسبوع لمناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.