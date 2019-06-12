القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:04 م

آمال تشيلسي تتضاءل في التعاقد مع كوتينيو

آمال تشيلسي تتضاءل
dostor.org/2665341

قالت صحيفة ”ذا صن“ إن قرار المنع من التعاقدات يعوق خطط تشيلسي لتعويض رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد رغم كونه رفع القضية لمحكمة التحكيم الرياضي “ طاس ”.

وبحسب الصحيفة، فإن الأخبار الواردة من محكمة التحكيم الرياضي تؤكد أن القضية لن يتم الحسم فيها سريعًا، وهو ما يجعل الفريق مهددًا بعدم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبقى النجم البرازيلي فيليب كورتينيو أبرز اللاعبين الذين كان الفريق يرغب في التعاقد معهم، وتواصل معه ومع إدارة برشلونة لمعرفة إمكانية رحيله هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، دفعت مشاكل تشيلسي فيليب كوتينيو نحو باريس سان جرمان الفرنسي الذي يرغب بدوره في التعاقد معه رغم كون برشلونة لم يتوصل إلى عرض رسمي للتخلي عن اللاعب.

ويأمل برشلونة ببيع فليب كوتينيو الذي عبّر عن عدم رضاه عن مستواه في برشلونة، وتعرض لانتقادات كبيرة قد تدفعه للرحيل، وكان يفضل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق فيه حين كان لاعبًا في ليفربول.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ يومين

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ اسبوع

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ اسبوع

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

الآن

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ626 جنيهًا للجرام

بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"

كواليس حل أزمات الشركات العائدة من الخصخصة قبل موافقة "النواب"

"صفقة سياسية".. تفاصيل أزمة تعيين السفير الإسرائيلى الجديد لدى مصر

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

أول صور لمطار "أبها" السعودي بعد استهدافه بصاروخ حوثي

الزمالك يوضح حقيقة رحيل فرجاني ساسي

ألبومات الصور

محافظ بنى سويف: 3 آلاف جنيه مساعدة لأسرة طفلة مريضة بفشل كلوي

افتتاح المرحلة الأولى من برنامج ميكنة مستشفى الأورام بأسيوط

ضبط 103 عبوة كريمات تجميل منتهية الصلاحية في مطروح

حملة مكبرة لإزالة إشغالات حي أول وثان بالمحلة (صور)

رياضة

موراي يستبعد عودته لمنافسات فردي الرجال بأمريكا المفتوحة للتنس

مدرب سيدات كوريا الجنوبية يعتذر للجماهير بعد الهزيمة أمام نيجيريا

آمال تشيلسي تتضاءل في التعاقد مع كوتينيو

نجم الساعة

أبدعوا في تشويه الوطن.. حيثيات المؤبد لـ"حسن مالك" ونجله في "ضرب الاقتصاد القومي"

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

أول صور لمطار "أبها" السعودي بعد استهدافه بصاروخ حوثي

الزمالك يوضح حقيقة رحيل فرجاني ساسي

الرئيس نيوز

"الكهرباء" تستعين بـ"الهليكوبتر" لغسيل المحطات دون قطع التيار

وفد برلماني يتفقد مطار القاهرة واستاد "30 يونيو" ضمن استعدادات أمم أفريقيا

"رحى الحرب" تطيح بالقمح السوري

سجن رئيس الوزراء الجزائري السابق في "قضايا فساد"

"النقض" تؤيد إعدام 4 أحرقوا "ملهى ليلي" في العجوزة

كشكول

دراسات قنا تفتح الباب للتقدم لمنحة 5 الأف أزهري

بالدرجات.. ننشر تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية في الشرقية

طب جامعة مصر يناقش الجديد في علاج فيروس سي في اليوم العلمي السادس

جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم

نجوان شحاتة وكيلًا لفنون جميلة الإسكندرية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

طبيب يدمن المخدرات بسبب ساعات العمل الطويلة

9 أفكار مناسبة لغرف النوم الصغيرة

"رامي مالك" يتسبب بتأجيل عرض فيلم جيمس بوند للمرة الرابعة

الصحة

الصحة العالمية: رصد حالتين جديدتين مصابتين بالإيبولا فى أوغندا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎