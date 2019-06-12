ريال مدريد يكشف موعد تقديم هازارد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن موعد تقديم لاعبه البلجيكي الجديد إيدين هازارد، مساء الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي "الملكي".



وكان ريال مدريد أعلن تعاقده مع هازارد لمدة 5 مواسم مقابل 146 مليون يورو، قادما من تشيلسي الإنجليزي.



وسيخضع هازارد لفحوصات طبية صباح الخميس، قبل أن يتم تقديمه للجماهير المدريدية في سانتياجو برنابيو، مساءً.



ويعد هازارد أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، متخطيا الويلزي جاريث بيل الذي انضم لـ"المرينجي" في صيف 2013 مقابل 105 ملايين يورو، قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.