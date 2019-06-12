مصر تستضيف منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية 24 يونيو الجاري

تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية يوم 24 يونيو الجاري في القاهرة، بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري العربي للسياحة بشأن عقد اجتماع يتناول موقف السياحة الميسرة في المنطقة العربية واستعراض هذا النوع من السياحة التي تهتم بشريحة عريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال.



وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير النقل والسياحة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع السياحة الميسرة بالدول العربية ومدى التزام كافة الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام بتقديم التسهيلات إلى كافة السائحين الذين يشملهم مسمى السياحة الميسرة ومساعدتهم ودعمهم للتغلب على التحديات التي تواجههم وتزويدهم بخدمات سياحية ترقى إلى تطلعاتهم عملا بالاتفاقية الدولية لأخلاقيات السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية عام ٢٠١٧ وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في قطاع السياحة العربية.



وأضافت أن المنتدى سيناقش عددًا من الموضوعات ذات العلاقة التي من أهمها مفهوم السياحة الميسرة "الرؤية والاستدامة" والإعلام والترويج السياحي للسياحة الميسرة، دور السياحة الميسرة في التنمية الاقتصادية، التعاون العربي في مجال السياحة الميسرة، تكنولوجيا تطبيقات وتأهيل المنشأة لاستخدامات السياحة الميسرة وعرض أفضل الممارسات لدى بعض الدول العربية في تيسير هذا النوع من السياحة.



وأشارت إلى أنه سيتم عرض نتائج وتوصيات المنتدى على الدورة القادمة لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.