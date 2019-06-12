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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:00 م

"التعليم": 620 ألفا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

التعليم: 620 ألفا
أ ش أ
dostor.org/2665334

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 620 ألفا و782 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
وأضافت أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 10 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك في محافظة القاهرة "إدارة حلوان"، وفي محافظة الجيزة "إدارة كرداسة"، وفي محافظة أسيوط "إدارة ديروط، إدارة البداري"، وفي محافظة كفر الشيخ "إدارة بلطيم"، وفي محافظة قنا "إدارة أبوتشت"، وفي محافظة القليوبية "إدارة القناطر الخيرية"، وفي محافظة المنوفية "إدارة شبين الكوم"، وفي محافظة الدقهلية "إدارة بلقاس"، وفي محافظة الشرقية "إدارة مشتول السوق"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
فيما ذكرت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم ضبط أحد الأشخاص أثناء تأدية الامتحان بدلًا من طالب آخر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليه.
وفي محافظة القاهرة، تلقت الغرفة بلاغًا من لجنة إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة عن حدوث حالة إغماء لطالبة أثناء تأدية الامتحان وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت الطالبة إلى المستشفى وقد تم تحرير محضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي محافظة الشرقية، رصدت غرفة العمليات قيام الطالب "ح.أ.ر" بالغش في الامتحان مستخدمًا جهاز سماعة وجهاز إرسال حديث في عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.
كما أدى الطلاب المكفوفون الامتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالي 192 طالبا وطالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان اليوم في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، بإجمالي 365 طالبأ وطالبة وفي مقاييس المفاهيم في اللغة العربية بإجمالي عدد 365 طالبا وطالبة.
ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) يوم السبت المقبل الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالبا وطالبة.

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