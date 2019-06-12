أوشوالا: فزنا على كوريا الجنوبية بعد التخلص من رهبة البداية

أكدت أسيسات أوشوالا نجمة المنتخب النيجيري لكرة القدم، أن الفريق نجح في تحقيق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي اليوم، بعدما تخلص من الرهبة والخوف من الهزيمة وهو الشعور الذي سيطر عليه في بداية اللقاء.



وتغلب المنتخب النيجيري على منتخب كوريا الجنوبية 2- صفر اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا بفرنسا لينعش الفريق النيجيري آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني.



وسجلت أوشوالا الهدف الثاني لفريقها في المباراة بعد مجهود رائع وبمهارة فائقة في الشوط الثاني لتفوز بجائزة أفضل لاعبة في المباراة.



وقالت أوشوالا لاعبة برشلونة الإسباني: "في البداية، أعتقد أننا شعرنا بالخوف بعض الشيء من الخسارة والخروج من البطولة. ولكننا قررنا، بعد مرور بعض الوقت، أن ننطلق في المباراة".



وأوضحت، في تصريحات إعلامية نشرها موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هلى الإنترنت: "أقول دائما إننى لا أقع تحت الضغط. أنزل فقط لأرض الملعب وأؤدي دوري. كرة القدم لعبة جماعية، وأتطلع فقط للاستمتاع بالمباراة وأن أجيد في المباراة لصالح فريقي".



وأضافت: "المنافسة في المجموعة الآن أصبحت مفتوحة بشكل أكبر. يجب أن نركز فقط الآن على نيل النقاط التي نحتاجها في مباراتنا أمام فرنسا بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة".