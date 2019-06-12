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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:41 م

"التهرب الجمركي" بالقاهرة تضبط تلاعب شركة في المستندات السداد

التهرب الجمركي بالقاهرة
أ ش أ
dostor.org/2665317

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، من ضبط محاولة إحدى الشركات التزوير والتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات بالإفراج عن 14 سيارة بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها في المستندات المقدمة واستخدام هذه السيارات في غير الأغراض المعفاة من أجله، تم تشكيل لجنة للتوجه إلى مقر الشركة.

وأضاف أنه بمراجعة المستندات تبين أن هناك تلاعبا في الدفاتر والبيانات والمستندات المقدمة للجمارك، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت مليونين و587 ألفا و397 جنيها.

وأشار إلى أن عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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