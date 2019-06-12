اللواء محمود توفيق يستقبل 8 وزراء داخلية خلال فعاليات "الإفريقي لمكافحة الفساد"

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو )، على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وقد تم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشتـرك، حيث أكد الوزراء الضيوف على حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، إضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.



من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة نظرائه الأفارقة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى دول القارة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية المصرية على استعداد كامل للتعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى شتى مجالات العمل الأمني، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية.



كما رحب خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع استفادة كوادر الشرطة الإفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة، التزاما من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن فى الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الإفريقي بالاهتمام البالغ والانفتاح والتعاون مع دول القارة.

