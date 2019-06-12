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اقتصاد
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:41 م

عملة الأرجنتين ترتفع 2% مع اختيار نائب لرئيس البلاد

عملة الأرجنتين ترتفع
dostor.org/2665314

ارتفع البيزو الأرجنتيني بأكثر من 2 % أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع اختيار نائب لرئيس الأرجنتين من المعارضة.

وجاءت مكاسب العملة الأرجنتينية، بعد اختار الرئيس موريسيو ماكري نائبا له من حزب المعارضة في إطار سعيه لتوسيع نطاق جاذبيته الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة في أكتوبر.

واختار ماكري السيناتور "ميجيل أنجيل بيشيتو" مرشحًا لمنصب نائب الرئيس أمس الثلاثاء، وهي خطوة اعتبرها السوق أنها تساعده في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكانت العملة تراجعت مؤخرًا مع استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية ماكري، واحتمالية عودة سلفه "كريستينا فرنانديز دي كيرشنر".

وفي أبريل الماضي وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة ائتمانية بقيمة 10.8 مليار دولار إلى الأرجنتين، كجزء من الخط الائتماني للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وارتفع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنحو 2.2 % إلى 43.729 بيزو.

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