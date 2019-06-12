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الثقافة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:40 م

"الدين والدولة في المجال الإسلامي الراهن".. ندوة علمية بتونس

الدين والدولة في
ايهاب مصطفى
dostor.org/2665312

تنظم مؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث" و"جمعية الدراسات الفكرية والاجتماعية"، يومي الجمعة والسبت 14 و15 يونيو الجاري، ندوة علمية دولية تحت عنوان: "الدين والدولة في المجال الإسلامي الراهن: مقاربات ومطارحات"، وذلك بمقر الجمعية بتونس العاصمة (نهج الدكتور ألفونس لافران-آلان سافاري).

تأتي الندوة بمشاركة مجموعة من الباحثين المتخصصين العرب، وعلى رأسهم المفكر والمستشار المصري عبدالجواد ياسين، الذي سيلقي محاضرة افتتاحية في هذه الندوة بعنوان: "التفكير في الدولة في الإسلام المعاصر: أين المشكل؟"، وسيختتمها بحلقة نقاش حول كتابه الجديد "اللاهوت: أنثروبولوجيا التوحيد الكتابي"، الصادر عن "دار مؤمنون بلا حدود للنشر".

وتسعى هذه الندوة العلمية، التي تدخل في إطار أنشطة "قسم الدراسات الدينية" بمؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، إلى إعادة البحث في العلاقة الجدلية بين الدين والدولة، خاصة مع صعود تيارات الإسلام السياسي بعد ثورات "الربيع العربي"، وتأثيرها في مسار العديد من البلدان العربية، وفي الأحداث التي تشهدها الرقعة العربية الإسلامية في السنوات الأخيرة.

شغل سؤال العلاقة بين الدين والدولة العديد من المفكرين والباحثين، وظل ملازما للتاريخ العربي الإسلامي، وعلى ما يبدو فإن إلحاح تحديد هذه العلاقة سيبقى ملازم مسار التفكير العربي الإسلامي في كل دوراته الكبرى التاريخية أو أزماته الانتقاليّة، تبع الطبيعة العلاقة بالدين ووضعه في هذه المجتمعات.

وقد رافقت أطروحات الإسلام الحركي، عملية تفكير قاربة في العلاقة بين الدين والدولة عند جيل تيارات الفكر العربي الحديث والمعاصر، وبين أجيال العلمانيين والليبراليين والمفكرين دون انتماء، واستمر الجدل الخفي حتى لحظتنا الراهنة في شكل دراسات مستقلّة أو مشاريع فكرية، كان من أبرز ممثّليها مشاريع نقد العقل العربي، ونقد النقد للعقل العربي، ومشاريع التجاوز والبحث عن البدائل.

وقد لمعت في هذا الإطار أسماء لاتزال أطروحاتها ومشاريعها قائمة وذات صلاحيّة عالية، أو هي في طورالاستمرار والاستكمال، من أمثال مشاريع المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري، والمفكر اللبناني رضوان السيّد، والمفكر التونسي عبدالمجيد الشرفي، والمفكر الفلسطيني وائل حلاّق والمفكر المغربي طه عبدالرّحمان، وغيرهم.

يعود اليوم موضوع العلاقة بين الدين والدولة، ليحتل مجدّدا ساحة الجدل السياسي والفكري، ويكشف عن مشاكل قديمة وجديدة، ولهذا الغرض تنخرط هذه الندوة في التفكير في هذا الموضوع، عبر رصد أهم الأفكار والمشاريع المطروحة في سياقه، تعريفا وتقييما واستثمارا وتجاوزا، وتطرح على طاولة البحث الاهتمام بالمحاور التالية:

المحورالأول: تسييق التفكير الراهن في موضوعة الدين والدولة: كشف العوامل الراهنة المحيطة بالتفكير في الموضوع؛ أي العوامل الفكرية، والدينية، والسياسية، والاجتماعية، والتاريخية الحضارية العامة لطرح الموضوع مجددا، على المستويين المحلّي (العربي الإسلامي) والكوني (في العالم الغربي خاصة).

المحورالثاني: تاريخ الجدل والتفكيرالحديث والمعاصر في الموضوع (عمل وصفي تقريبا لأهم المشاريع الفكرية والأطروحات منذ الفترة الإصلاحية إلى آخر المشاريع الفكرية في هذا الشأن (رضوان السيد، وائل حلاق، طلال الأسد...).

المحورالثالث: مضامين التفكير وأهم المقولات التي صيغت فيه (أطروحة "الإسلام المبكر"، تصورات العلمنة، تصورات الدولة، العلاقة بين الإسلام والديمقراطية)، ومناهج التفكير وأدواته (المنهج التاريخي، المنهج الحفري، التفكير القانوني والسياسي، المنهج المقارن، المنهج السجالي).

المحورالرابع: الإسلام السياسي ومركزيته في إثارة الموضوع، وأطروحاته ومقولاته: دراسة وصفية نقدية مقارنة بين الفكر التأسيسي والأفكارالراهنة (راشدالغنوشي، سعد الدين العثماني، عبداللّه النعيم...).

المحورالخامس: قراءات نقدية في المشاريع والأفكار الراهنة والبدائل (مشروع رضوان السيد، مشروع طارق رمضان...).

"الدين والدولة في المجال الإسلامي الراهن".. ندوة علمية بتونس
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