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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:39 م

الحريري: لبنان في مرحلة اقتصادية صعبة.. والكلام وحده لا يجلب المال

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
أ ش أ
dostor.org/2665307

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة تتطلب إعادة ترتيب الأمور، مشيرا إلى أنه اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، على تسريع عمل الحكومة ووتيرة الإنجاز بها، حتى يمكن تحقيق مصالح المواطنين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري، اليوم، من داخل قصر بعبدا الرئاسي، عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون، لبحث تطورات الأوضاع الداخلية والشئون الاقتصادية للبلاد عقب انتهاء الحكومة من إعداد مشروع موازنة عام 2019 والمُحال إلى مجلس النواب لإقراره.
ودعا الحريري جميع القوى السياسية في البلاد إلى "تخفيف وتيرة وحدة الكلام في الإعلام وإيقافه" حتى يمكن السير في العمل الحكومي دون معوقات، مشيرا إلى أن عمل الحكومة في الفترة المقبلة سيكون أسرع.
وأضاف: "ما يهم المواطن اللبناني هو نتيجة العمل الذي نقوم به، ونحن في مرحلة دقيقة، والكلام وحده لا يجلب المال ولا يحقق الإصلاحات ولا يكافح الفساد وإهدار المال العام".. مشيرا إلى المرحلة المقبلة من عمر البلاد، تتطلب إنجاز الكثير من العمل وعدم إهدار الوقت في الخلافات.

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