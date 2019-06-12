هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع تصعيد الحرب التجارية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء مع تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وقادت أسهم النفط والغاز خسائر البورصات الأوروبية بعدما تراجعت بنحو 2.1 %، بينما كان قطاع وسائل الإعلام الأفضل أداءً حيث ارتفعت بنسبة 0.7 %.



وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي من التطورات السلبية في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وأعلن دونالد ترامب أمس بأنه كان متمسكًا بالاتفاق التجاري مع الصين، وليس لديه اهتمام بالمضي قدمًا ما إذا لم توافق بكين مرة أخرى على "4 أو 5 نقاط رئيسية" دون أن يحدد تلك النقاط.



ومن جانبها أعلنت الصين أنها سترد بشدة على الولايات المتحدة حال تصعيد التوترات التجارية، مؤكدة أنها لا تريد أن تقاتل في حرب تجارية لكنها ليست خائفة منها.



وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 % إلى 379.7 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 % عند 5374.9 نقطة.



وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 % مُسجلًا 7367.6 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 % عند 12115.6 نقطة.



وانخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 % عند 1.1314 دولار.