جنايات الإسكندرية: الإعدام لشخصين قتلا قائد سيارة بدفنه حيًا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بمعاقبة شخصين، بالإعدام شنقا لاتهامهما بقتل قائد سيارة بدفنه حيا لسرقة سيارته.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية كل من المستشارين أشرف داود بهجات، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير.



وترجع أحداث القضية لسنة 2018، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بخطف المتهمين سائقا وقتله ثم سرقة سيارته.



وتوصلت التحريات إلى استدراج المتهمين المجني عليه الذي يعمل بشركة خاصة للتوصيل، إلى الطريق الصحراوي، ووضعا له مادة مخدرة في مشروب عصير، وعقب فقدانه الوعي كبلا يديه وقدميه بالحبال، ثم وضعاه داخل حقيبة السيارة، ودفناه "حيًا" داخل منزل مهجور واستوليا على السيارة وفرا هاربين.



وتم عمل كمين بعد الكشف عن هويتهما، وألقي القبض عليهما وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات قبل إحالتهما للمحاكمة ليصدر الحكم المتقدم.