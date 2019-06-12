"هواوي" تتراجع عن إنتاج جيل جديد من الكمبيوتر المحمول ميتبوك

قالت تقارير إعلامية إن شركة الإلكترونيات الصينية "هواوي تكنولوجيز" قررت إلغاء طرح جيل جديد من الكمبيوتر المحمول "ميتبوك"، وقد تعلن في وقت قريب الخروج من سوق الكمبيوتر المحمول بسبب القيود الأمريكية المفروضة على التعامل مع "هواوي".



ونقل موقع "دي جي تايمز" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن مصادر ذات صلة بسلسلة موردي الشركة الصينية القول إن "هواوي" طالبت مؤخرا الشركات الموردة لمكونات أجهزة الكمبيوتر المحمول بوقف التوريدات وكذلك وقت إنتاج أجهزة الكمبيوتر الدفتري.



وأكد موقع "نوت بوك تشيك" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أيضا في وقت لاحق هذه التقارير، حيث نقل عن مصادر في الصناعة القول إن "هواوي" ألغت طلبيات للحصول على شاشات الكمبيوتر المحمول مقاس 16 بوصة وهو ما يشير إلى أن الشركة توقف أنشطة هذا القطاع تدريجيا.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قررت فرض عقوبات على "هواوي" الصينية، بما في ذلك منع الشركات الأمريكية من التعامل معها بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية وهو ما يعني أن "هواوي" لن تتمكن من الحصول على الكثير من احتياجاتها من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية مثل "كوالكوم" و"إنتل" و"جوجل" و"مايكروسوفت".



يذكر أن "هواوي" تعتمد بدرجة كبيرة على الموردين الأمريكيين في إنتاج الكمبيوتر المحمول، حيث يعمل الكمبيوتر المحمول "ميتبوك إكس برو" بنظام التشغيل "ويندوز" المملوك لشركة "مايكروسوفت" ويستخدم رقائق من إنتاج "إنتل" الأمريكيتين.