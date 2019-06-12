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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:36 م

سفارة الهند بالقاهرة تنظم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي حول اليوجا

سفارة الهند بالقاهرة
أ ش أ
dostor.org/2665299

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن مركز "مولانا آزاد" للثقافة الهندية سينظم "مسابقة للتصوير الفوتوغرافي حول اليوجا"، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الدولي لليوجا في مصر.

وذكرت السفارة - في بيان صحفي - أن المسابقة مفتوحة لجميع المصريين حيث يمكن للمتسابقين إرسال أعمالهم الفوتوغرافية الأصلية المتعلقة باليوجا على البريد الإلكتروني الرسمي للمركز الثقافي حتى يوم 15062018.

وسيتم اختيار أفضل 10 صور في للمشاركة في مسابقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويتم تحديد أفضل ثلاثة مشاركات على أساس عدد "الإعجابات" التي تلقتها والعلامات التي تعطيها لها لجنة تحكيم مستقلة.

وستقوم السفارة بتكريم أفضل ثلاثة متسابقين يوم 20 يونيو الجاري في حفل عام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا.

وتحتفل سفارة الهند في القاهرة باليوم العالمي الخامس لليوجا، وسيتم تنظيم فاعلية خاصة في الإسماعيلية والمنيا - يومي 21 و23 يونيو على التوالي.

وأوضحت السفارة أنه يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الاطلاع على التفاصيل والشروط والأحكام على حسابنا على "فيسبوك" والصفحة الرسمية على الإنترنت.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم 21 يونيو يومًا عالميا لليوجا بناء على قرار قدمته الهند وشاركت في رعايته 177 دولة من بينها مصر.

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