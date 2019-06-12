خبير استراتيجي: مصر تنعم بالأمن والأمان رغم حربها الشرسة ضد الإرهاب

أكد الخبير الاستراتيجي أسامة عصمت، أن مصر تنعم بالأمن والأمان وتسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد والقضاء على العشوائيات، على الرغم من خوضها حربا شرسة ضد الإرهاب الغاشم.



وحذر عصمت - خلال ندوة نظمها مركز النيل للإعلام بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "الأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي" - من الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي ومالها من تأثير سلبي علي سلوكيات الفرد والمجتمع.



وأشار إلى بعض التصرفات والأعمال السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي مثل استخدامها في ارتكاب الجرائم وزعزعة الأمن الفكري ببث أفكار متطرفة ومشبوهة وتعريض المجتمع لخطر الشائعات والاتصال المحدود مع الأسرة وتدهور المستوى التعليمي للشباب.



وأكد أهمية دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية ومراكز الشباب ودار العبادة والأحزاب والأسرة في محاربة الفكر المتطرف والمنحرف وتحقيق الحماية لفكر الإنسان.



وطالب "عصمت" بضرورة انتقاء القائمين على هذه المؤسسات لتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ على الأمن الفكري للمجتمع.