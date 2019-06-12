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تكنولوجيا
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:48 م

أبل تصدم مستخدميها بتغيير شكل الشاحن في آيفون الجديد

أبل تصدم مستخدميها
dostor.org/2665196

صدمت أبل مستخدميها الأوفياء بنبأ تغييرها لتصميم كابل الشاحن في آيفون القادم.

ويبدو أن أبل مصرة على إجبار عملائها على إنفاق المزيد من المال لشراء شواحن جديدة، حيث تعمل الشركة العملاقة على تزويد هواتفها القادمة بمنفذ شحن USB-C، كما فعلت مع جهاز iPad Pro 2019.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، من شأن هذ التغيير أن يجعل كابلات الأيفون المستخدمة حاليًا عديمة الفائدة، ويجبر العملاء على شراء الكابل الجديد إذا أرادوا استخدام الهواتف الجديدة.

وتبيع شركة أبل كابلات USB-C على موقعها الإلكتروني مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا، على الرغم من توافرها في أماكن أخرى مقابل 4 جنيهات إسترلينية فقط.

ورصد هذا التغيير أحد الخبراء عندما لاحظ شكل أيقونة الشحن في الأيفون بعد تثبيت نظام iOS 13، والتي تغيرت لتبدو كلابتوب يتم شحنه بكابل USB-C.

ويؤكد هذا التسريب الشائعات السابقة بأن شركة آبل بصدد تغيير شواحنها للمرة الثالثة خلال 12 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ازدادت شعبية كابل USB-C في أجهزة الشحن ونقل البيانات منذ منتصف عام 2014.

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