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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:44 م

بعد قليل.. بدء احتفالية "التضامن" باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

بعد قليل.. بدء احتفالية
ولاء جمال
dostor.org/2665190

يبدأ بعد قليل، احتفال وزارة التضامن الاجتماعي، باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال فى مصر، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية.

ومن المقرر حضور وزيرة التضامن غادة والي، وعدد من قيادات الوزارة للاحتفالية، بالإضافة إلى عدد من منظمة العمل الدولية.

وتستهدف تلك الفعالية، 50 طفل من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط في عمل الأطفال، حيث تهدف إلى رفع وعي الأطفال بأساسيات حقوق الطفل والمشكلات ذات الصلة بعمل الأطفال، وتشجيع الأطفال على الانتظام في التعليم، ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية.

كما تهدف إلى المساهمة في دعم أنشطة مركز الطفل العامل بشبرا الخيمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في تأهيل الأطفال العاملين من خلال أنشطة تفاعلية مثل: الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس وغيرها من الأنشطة، حيث يسبق تلك الفاعلية يوم تحضيري مع الأطفال بمركز الطفل العامل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة شبرا الخيمة

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