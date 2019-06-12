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الثقافة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:43 م

الحاصلين على منحة "ناصر للقيادة" بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء

الحاصلين على منحة
حسام الضمراني
dostor.org/2665189

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، لقاء ثقافي مع الحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة الشابة من دول الاتحاد الأفريقي والتي تمنحها وزارة الشباب والرياضة المصرية، ويحاضر فيه كل من الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة أماني الطويل عضو لجنة الثقافت الأفريقية بالمجلس مدير البرنامج الأفريقي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويدير اللقاء حسن غزال منسق عام مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وذلك فى تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو.

ويتضمن اللقاء محاضرة حول "دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الأفريقية"، ويأتي في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها وتستضيفها وزارة الثقافة المصرية احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ ويحضره الشباب الحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة من الدول التالية:"الجزائر، بروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، أثيوبيا، جامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، ليبيا، مالاوي، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، أوغندا، زيمبابوي".

الحاصلين على منحة "ناصر للقيادة" بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء
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