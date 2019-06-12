البنتاجون: حادث مطار أبها يتوافق مع دور إيران الخبيث في المنطقة

قالت المتحدثة باسم البنتاجون ريبيكا ريباريش، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن العدوان الحوثي على مطار أبها السعودي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة.



وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق مقذوف في الصالة الرئيسية في مطار أبها بالمملكة العربية السعودية مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 26 شخصا.



وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية، يرقى لجريمة حرب بعدما استهدفت المدنيين بطريقة ممنهجة.



وأضاف "المالكي" أن الميليشيات الحوثية أعلنت عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز"، ما يمثل اعترافًا باستهداف المدنيين.