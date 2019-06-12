الخارجية الأمريكية: هجوم مطار أبها السعودي تطور جديد في تهديدات إيران

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر كلارك كوبر، إن الهجمات الإيرانية بما فيها الهجوم الصاروخي على مطار أبها السعودي، يمثل تطورًا جديدًا على مستوى التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق مقذوف في الصالة الرئيسية في مطار أبها بالمملكة العربية السعودية مما أدي إلى إصابة ما لا يقل عن 26 شخصا.



وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية، يرقى لجريمة حرب بعدما استهدفت المدنيين بطريقة ممنهجة.



وأضاف "المالكي" أن الميليشيات الحوثية أعلنت عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز"، ما يمثل اعترافًا باستهداف المدنيين.