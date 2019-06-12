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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:36 م

بوتين يمنح المستشرق فيتالي ناؤمكين جائزة الدولة الروسية

بوتين يمنح المستشرق
وكالات
dostor.org/2665177

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشرق والمستعرب الروسي الأكاديمي فيتالي ناؤمكين جائزة الدولة ضمن حفل تكريم جرى في الكرملين اليوم الأربعاء.
ووصف بوتين الأكاديمي ناؤمكين بأنه أبرز مستشرق وأكبر المختصين في شئون العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن ناؤمكين يجمع بحوثه العلمية دائمًا مع بعثات ميدانية متعددة وتراكمت لديه حقائق علمية فريدة.
وأضاف الرئيس الروسي: "أن هذا الأساس العلمي المتين مكّن صاحب الجائزة من الفهم العميق للعمليات العالمية المعاصرة ومكنه من أداء دور استشاري يحسب له في الدبلوماسية الروسية".
من جانبه، أعرب ناؤمكين عن امتنانه الخالص على هذا التكريم والتقدير السامي لإسهامه في الاستشراق الروسي، مشيرا إلى أنه مع زملائه تعلم كثيرا من المستشرق المخضرم الأكاديمي يفجيني بريماكوف الذي ترأس معهد الاستشراق في فترة من الفترات.
وقال ناؤمكين:"إن المستشرقين الروس يتشجعون بالدعم، الذي تقدمه الدولة لهم"، مؤكدا أنهم في كثير من المجالات يتقدمون على نظرائهم الأجانب، ومرجحا أن السبب في ذلك يكمن في طبيعة الحضارة الروسية التي تجمع الغرب والشرق في صلبها، ما يتيح لأبنائها فهم الشرق بشكل أفضل.

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