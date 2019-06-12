"التخينة ولا الرفيعة؟.. "الكيرفي" تكسب

تختلف معايير الجمال بإختلاف الأزمان العادات والتقاليد والثقافات، ففي وقت ما كانت الرشاقة والطول بالنسبة للنساء، من الأمور التي يحلم بها الرجال عند إختيار شريك الحياة.



أما في الوقت الحالي فقد فرضت السمنة والبدانة نفسها علي عدد من النساء، الذي سميت بعد ذلك بـموضة «الكيرفي»، والتي أصبح لها عشاق، بل الكثير من الشباب يبحثون عن السيدة الممتلة.



فوفقًا لإحدى استطلاعات الرأي في أستراليا، أكد الكثير من الرجال إن السيدة الممتلئة والمعروفة باسم "الكيرفي"، من أكثر النساء جاذبية.



ووفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، سأل الباحثون، عدد من الرجال، أيهما تفضل السيدة الرفيعة أم البدينة، وكانت الإجابات غير متوقعة.



وأجمع 90% من الرجال المشاركين في الدراسة، أن السيدة "الكيرفي" من أكثرالفتيات جاذبية، علي عكس الإعتقاد السائد قديمًا أن مقياس الجمال يكمن في الرفع والجسم الرشيق.



وقام بعض الباحثين بدراسة عن اكتشاف معايير الجمال العالمية لدى كل من الرجل والمرأة، واشتملت الدراسة على ما يزيد عن خمس آلاف فرد من المراهقين الأوروبيّين، وكانت نتيجة الدراسة بأن معايير الجمال لدى الرجل تتمثل في امتلاكه للملامح الرجولية.



وأشار الباحثون وفقًا لنتائج الدراسة، معايير الجمال للمرأة فتتمثل في امتلاكها للملامح الأنثوية في وجهها مثل التفاصيل الناعمة،بالإضافة إلى الجسم الممتلئ أو كما يطلق علية "الكيرفي".



وأكد الباحثون، إن عمليات التجميل الخاصة بالنساء، أصبحت تتجه الي الحصول علي جسم "كيرفي" جذاب، فكل شخص يرى مقاييس الجمال الخاصة به بطريقة معينة.



