القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
أوتو
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:20 م

"رينو" تؤكد لمساهميها أولوية تحالفها مع نيسان

رينو تؤكد لمساهميها
dostor.org/2665162

أعلن رئيس مجلس إدارة "رينو" جان دومينيك سينار الأربعاء خلال الجمعية العامة لمساهمي المجموعة الفرنسية للسيارات، أن الأولوية هي للشراكة مع مجموعتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين.
وقال سينار الذي فشل مؤخرا في التوصل إلى اتفاق اندماج مع "فيات كرايسلر" بسبب تمنع نيسان والدولة الفرنسية التي هي المساهم الأول في رينو، "لن يتحقق النجاح لمجموعة رينو دون نجاح التحالف" مع نيسان وميتسوبيشي.
وأضاف: "اليوم، يسطر التحالف بداية جديدة وهو ويجب أن يبقى أكثر من أي وقت مضى ركيزة وقوة محركة في آن لتطوير كل عضو من أعضائه".
واجتمع حشد من صغار المساهمين في قصر المؤتمرات بباريس، فيما توقعت إدارة المجموعة الفرنسية زيادة المشاركة بنسبة 50% عن العام الماضي، بما يقارب 900 شخص.
وهي أول جمعية عامة تعقد منذ سقوط كارلوس غصن، صانع التحالف مع نيسان وميتسوبيشي الذي نجح في الارتقاء به إلى الريادة عالميًا، وقد أدى توقيفه واحتجازه في اليابان منذ نوفمبر للاشتباه بارتكابه تجاوزات مالية، إلى تقويض الثقة داخل المجموعة.
كما دفع مساهمو رينو غاليًا ثمن توقيف الرئيس السابق للشركة، مع هبوط قيمة أسهمها إلى أدنى مستوى عند حوالى 55 يورو.
وخسر سهم رينو في عام ثلث قيمته.
تعاني المجموعة بالطبع كباقي شركات القطاع من تباطؤ الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وكذلك جراء الابتكارات التكنولوجية التي تفرض ضخ استثمارات ضخمة في المحركات الكهربائية دون ضمان عائدات مجزية.
لكن بعض المساهمين يلقون باللوم على مدراء رينو لعدم توخي اليقظة الكافية حيال أسلوب كارلوس غصن الإداري الذي تسبب سقوطه بأزمة مع نيسان بعد شراكة عمرها 20 عامًا.
وبعد أكثر من ستة أشهر من اعتقاله، أعلنت رينو مؤخرًا أنها تنوي مقاضاة رئيسها السابق بسبب 11 مليون يورو من النفقات المشبوهة في فرع مشترك مع نيسان مقره في هولندا.
وقالت شركة فيتراست للإدارة في بيان "من الواضح أن مدراء رينو لم يمارسوا مسؤولياتهم لصالح المساهمين ما سمح عمليا باندلاع الأزمة الأخيرة".
وسيخضع سينار لاستجواب مطول حول استراتيجيته لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، الشركات الثلاث المرتبطة باستثمارات مشتركة، في حين رفضت نيسان في الربيع مقترحه التكاملي معها عبر شركة قابضة مملوكة مناصفة.
هذا عدا عن فشل مقترح الاندماج العملاق بين رينو وفيات كرايسلر الأسبوع الماضي بعد 11 يومًا من الإعلان عنه. كان هذا الاندماج "بين شركتين متساويتين" سيولّد الشركة الثالثة عالميًا لصناعة السيارات، وسيسمح لرينو بالضغط على شريكتها نيسان، مع توفير فرص لتعزيز التآزر بينهما.
لكن المشروع فشل بسبب مهلة إضافية للرد فرضتها الدولة الفرنسية، أكبر مساهم في شركة رينو، دفع فيات كرايسلر إلى التخلي عن المشروع، لاعتقادها بأن الظروف السياسية غير مؤاتية.
تطرح العلاقات المتوترة مع نيسان منذ نوفمبر وفشل مشروع الاندماج أسئلة بشأن مستقبل رينو التي لم تنتج وحدها سوى 3،9 مليون سيارة العام الماضي في حين عانت مبيعاتها، وأكثر من نصفها خارج أوروبا، في الأشهر الأخيرة من ظروف معاكسة في الأسواق الدولية.
في عام 2018، حققت الشركة الفرنسية أرباحًا صافية بلغت 3،3 مليار يورو، بتراجع بأكثر من الثلث مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى صعوبات واجهتها نيسان التي تمتلك رينو 43% من رأس مالها وتبدو 2019 أكثر صعوبة بكثير.

الآن

تأييد إعدام 4 متهمين بحرق ملهى ليلي بالعجوزة

السكة الحديد: مواعيد القطارات ستصبح "مثل الساعة"

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه عند إغلاق المعاملات

الأمن العام: مصر واجهت 23 ألف شائعة خلال السنوات الماضية

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

"صفقة سياسية".. تفاصيل أزمة تعيين السفير الإسرائيلى الجديد لدى مصر

ألبومات الصور

طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية

بيت العز (قصة مصورة)

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

رياضة

البريطاني فروم يخرج من سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضه لحادث

سولشاير: سعداء بالتعاقد مع دانيال جيمس

بلقبلة يعلق على استبعاده من قائمة الجزائر ويعتذر للجماهير

نجم الساعة

أبدعوا في تشويه الوطن.. حيثيات المؤبد لـ"حسن مالك" ونجله في "ضرب الاقتصاد القومي"

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

"صفقة سياسية".. تفاصيل أزمة تعيين السفير الإسرائيلى الجديد لدى مصر

الرئيس نيوز

عضو مجلس "الصحفيين" يطالب بوقف الصرف على مقر "الصحف الحزبية"

انتخابات المحليات وقانون الإدارة.. خطوات "مكافحة الفساد" المؤجلة

بالصور.. وفد برلماني يتفقد تطوير "استاد السلام" استعدادا لكأس أفريقيا

انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر في الخليج

تفاصيل إحباط انقلاب عسكري في السودان: قاده 68 ضابطا من التيار الإسلامي

كشكول

"حجازي" يناشد المالية سرعة صرف مكافأة الامتحانات لعشرة الآف معلم

الأزهر: إعلان نتيجة العينات العشوائية لبعض مواد الثانوية خلال أيام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف حجم مخالفات الاستاتيكا

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات

تعليم جنوب سيناء: لم نتلقى شكاوى من اللغة الأجنبية الأولى

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

9 أفكار مناسبة لغرف النوم الصغيرة

"رامي مالك" يتسبب بتأجيل عرض فيلم جيمس بوند للمرة الرابعة

دراسة: البشر يستهلكون جزيئات بلاستيك أسبوعيًا بحجم بطاقة ائتمان

الصحة

الصحة العالمية: رصد حالتين جديدتين مصابتين بالإيبولا فى أوغندا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎