عامر حسين: الموسم الحالي بالدورى استثنائي

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم يعد استثنائيًا ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا.

وما زال الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري مستمرًا في ظل تبقي أربع مباريات من عمر المسابقة، ستتم إقامتهم جميعًا بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

وقال عامر حسين، في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، أن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري المصري بقوائمها القديمة وليست الجديدة.

وأضاف أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية الوقت المناسب للتعاقد مع لاعبين جدد وتصل المدة إلي 30 يومًا.

وأوضح أن الفرق المصرية ستكون عليها الاختيار للمشاركة في بطولة واحدة ما بين الإفريقية أو العربية في ظل المعاناة من عدم انتظام مواعيد المباريات خلال الموسم الجاري.

يذكر أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 40 لقبًا، يتربع على صدارة المسابقة، حيث يكفيه التعادل في مباراتيه المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك للتتويج بلقب المسابقة في الموسم الحالي رسميًا.