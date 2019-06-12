سوريا: إسرائيل قصفت تلًا استراتيجيًا قرب الجولان

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن إسرائيل شنت هجومًا صاروخيًا على تل استراتيجي في سوريا يطل على منطقة حدودية بين البلدين في الصباح الباكر اليوم الأربعاء.



وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارًا بتل الحارة الواقعة في محافظة درعا بالقرب من هضبة الجولان المحتلة، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة صواريخ.



وذكرت أن إسرائيل لجأت إلى "حرب إلكترونية" للتشويش على الرادارات خلال الهجوم.



وأحجم مسئولون إسرائيليون عن التعليق على الواقعة، وسبق أن أقروا بتنفيذ ضربات في سوريا استهدفت ما قالوا إنها عمليات انتشار أو نقل أسلحة تقوم بها قوات إيرانية وقوات من حزب الله تدعم دمشق في مواجهة قوات المعارضة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله يُشتبه في أنه وضع معدات للمراقبة على تل الحارة.



وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء "نحرم العدو من قدراته مسبقًا"، ملمحًا على ما يبدو إلى مثل هذه العمليات في سوريا.



وأضاف: "بطريقة منهجية ومتناسقة، نعمل على منع أعدائنا من إقامة قواعد بالقرب منا لشن هجمات علينا".