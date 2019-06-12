قطر تجدد ترحيبها بالوساطة الكويتية فى لأزمة الخليجية

جددت قطر دعوتها للحوار لإنهاء أزمتها الخليجية مع دول الرباعي العربي المستمرة منذ عامين، معربة عن ترحيبها بجهود الوساطة الكويتية التي يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، خلال حوارها مع "فرانس 24"، أن الدوحة تقدر الوساطة الكويتية وتجدد شكرها وترحيبها بهذه الجهود، مؤكدة انفتاحها على الحوار مع دول المقاطعة لإنهاء الأزمة.



يأتى هذا اللقاء في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف، بينما ظلت سلطنة عمان على الحياد.



وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.