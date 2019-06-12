سموحة يطلب ضم لاعب الأهلي رسميًا

كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، عن رغبة فريقه في الحصول على خدمات لاعب الأهلي، إسلام محارب.



إسلام محارب انضم إلى الأهلي بداية الموسم الماضي قادمًا من سموحة، وابتعد عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة خاصة بعد تولي الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، قيادة القلعة الحمراء.



ونشر فرج عامر على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب".



يذكر أن سموحة أنهى الموسم الحالي محتلًا المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

