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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:13 م

ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا جديدًا عن هازارد

ريال مدريد يصدر بيانًا
dostor.org/2665150

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، قِبل قليل، عن صفقته الجديدة "إيدين هازارد"، جناح تشيلسي الإنجليزي السابق.

اللوس بلانكوس، أعلن يوم الجمعة الماضية، تعاقده مع الدولي البلجيكي قادمًا من البلوز، مقابل 100 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ النادي الملكي.

وأوضح بيان ريال مدريد، أنّ سيتم تقديم "هازارد" لوسائل الإعلام غدًا مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدريد والقاهرة في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسيتم تقديم "هازارد" للجماهير في معقل النادي الملكي، مرتديًا قميص اللوس بلانكوس، وسيتواجد في مؤتمرًا صحفيًا أمام وسائل الإعلام.

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