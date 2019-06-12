فيردناند يدافع عن سولشاير مستشهدا بيورجن كلوب مع ليفربول

دافع ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق عن مدرب الفريق الحالي أوليه جونار سولشاير، مستشهدًا بالألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.



سولشاير تولى قيادة مانشستر يونايتد في ديسمبر من العام الماضي بعد إقالة جوزية مورينيو المدرب البرتغالي، ورغم البداية الجيدة للنرويجي، إلا أنه فشل في التأهل لدوري الأبطال.



ريو يرى بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يستطيع مانشستر يونايتد مجاراة سيتي وليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



وقال اللاعب الإنجليزي السابق في تصريحات لمجلة "ألان" البرازيلية: "يجب على مانشستر يونايتد التحلي بالصبر على سولشاير".



وأضاف: "قوة ليفربول ومانشستر سيتي هائلة في الوقت الحالي، ولسد الفجوة بين يونايتد وبين هؤلاء، فالأمر سيستغرق بعض الوقت".



وأكمل: "أعتقد أن فلسفة النادي بأكملها يجب أن تكون لها صورة واضحة، وأنا متأكد من أن سولشاير بصدد تعديل ذلك".



واستشهد: "نرى الآن ليفربول على قمة أوروبا، لأن عندما أتيحت الفرصة لكلوب حصل على الوقت الكافي لتنفيذ أفكاره، وما يعتقد بأنه صحيحًا للمضي قدمًا".



وشدد: "الأمر نفسه بالنسبة لبيب جواردويولا مع مانشستر سيتي، لقد احتاج للوقت من أجل الفوز بالألقاب وتطبيق فلسفته الخاصة".



وعاد بالحديث عن سولشاير: "إذا استطاع الحصول على الوقت ونقل أفكاره إلى اللاعبين بوضوح، فأن كل شيء سيصبح أفضل، فهو لن يحدث الفارق بين عشية وضحاها على الإطلاق".



وردًا على سؤاله حول ما إذا كان سولشاير هو الرجل المناسب لتدريب مانشستر يونايتد حاليًا، قال ريو: "نعم أعتقد ذلك، من الواضح أنني أعرفه جيدًا منذ أن كنا زملاء ولعبنا سويًا، ولديه شخصية رائعة ومستعد لاتخاذ قرارات كبيرة".