الذهب يقلص مكاسبه مع بيانات التضخم وترقب الوضع التجاري

قلصت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط استمرار التهديدات التجارية بين واشنطن وبكين، وبعد إعلان بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وفي بيانات اقتصادية، تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الاثنى عشرة شهرًا المنتهية في مايو الماضي إلى 1.8 % بعد أن كان يبلغ 2 % في العام السابق له.



وردت الصين أمس على تهديدات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية زيادة حجم المنتجات المطبق عليها التعريفات حال عدم حضور رئيس الصين قمة العشرين بأنها "سترد بشدة حال إصرار الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارية".



وصرح المتحدث باسم وزير الخارجية الصينية بأن بكين لا تريد أن تقاتل في حرب تجارية، "لكننا لسنا خائفين من خوض حرب تجارية.. إذا أرادت واشنطن تصعيد التوترات سنرد بحزم وسنحارب حتى النهاية".



وكان سليت ويلمز، مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق، توقع أمس عدم إتمام اتفاق تجاري بن الولايات المتحدة والصين خلال قمة الـ20، "لكنها قد تكون بمثابة المحفز لإبرام صفقة بين أكبر اقتصادين في العالم".



وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4 % أو ما يعادل 5.30 دولار إلى 1336.50 دولار للأوقية، بعد أن كانت مكاسبه تصل لنحو 9 دولارات في وقت سابق من الجلسة.



كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 % أو ما يوازي 6.73 دولار مُسجلا 1333.57 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 % ليصل إلى 96.742.