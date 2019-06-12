الاتحاد الجزائري يعلق على استبعاد بلقبلة من قائمة الخضر

علق الاتحاد الجزائري لكرة القدم على قرار إبعاد هاريس بلقبلة، نجم ستاد بريستوا، من قائمة الـ23 لاعبا الذين سيمثلون منتخب الجزائر خلال مسابقة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الحالي.



ونشر الاتحاد الجزائري بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه ما يلي "قرر المدرب الوطني جمال بلماضي إبعاد متوسط ميدان الخضر هريس بلقبلة من الفترة التحضيرية لكأس أفريقيا، جاء بهدف الحفاظ على الانضباط داخل المجموعة الذي يعده خطا أحمر".



وكان بلقبلة ظهر بشكل غير أخلاقي للحياء أثناء بث زميله أليكساندر أوكيدجا لفيديو مباشرة من معسكر "الخضر"، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستنكار لدى الجماهير الجزائرية.



وقام جمال بلماضي فور علمه بهذه الحادثة باستبعاد اللاعب وتعويضه بمحمد بن خماسة، متوسط ميدان اتحاد العاصمة.



يذكر أن لاعب الوسط المدافع تألق بشكل كبير خلال منافسات الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي، وهو ما جعله يتلقى دعوة لتمثيل "محاربي الصحراء" لأول مرة منذ بدء مسيرته الكروية.