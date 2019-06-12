الدفاع الجزائرية: ضبط مخبأين للأسلحة والذخيرة جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط مخبأين للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، أقصى جنوب البلاد.



وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - "إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت دورية للجيش مساء أمس الثلاثاء، إثر دورية بحث وتفتيش بولاية تمنراست مخبأين للأسلحة والذخيرة يحتويان على بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وبندقية آلية من نوع (FMPK) وخزينتين وسلسلة ذخيرة، بالإضافة إلى 537 من مختلف العيارات".



وأكد بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن مثل هذه النتائج لتؤكد على فعالية ونجاح مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الهادفة لتأمين وحماية كافة الحدود من مختلف المخاطر والتهديدات.