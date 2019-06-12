رئيس نيجيريا يحتفل بـ"يوم الديمقراطية" بحضور عدد من رؤساء إفريقيا

احتفل رئيس نيجيريا محمد بخاري -في العاصمة أبوجا- بيوم الديمقراطية وبالبداية الرسمية لولايته الثانية رئيسًا للبلاد، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول القارة ووفدين من فنزويلا وكوريا الشمالية.



وألقى الرئيس النيجيري (76 عاما)، بحضور زوجته، ونائبه ييمي أوسينباجو، خطابا تعهد من خلاله بتدعيم النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، وتنويع الاقتصاد بحيث لا يعتمد فقط على موارد النفط.



وأكد الرئيس بخاري -خلال كلمته حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الأربعاء- أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة اُعتبرت حرة وديمقراطية، وجرت بدون عنف من قِبل جميع الأطراف، وذلك على الرغم من أن العديد من المراقبين الأجانب أدانوا الإخفاقات الخطيرة في تنظيم التصويت، وأن حزب المعارضة اشتكى وطلب إلغاء هذه الانتخابات.



وأشار الراديو إلى أن هذا اليوم هو "يوم الديمقراطية" في نيجيريا الذي يصادف ذكرى أول انتخابات حرة بالبلاد في 12 يونيو 1993، كما أنه يمثل البداية الرسمية لولاية بخاري الثانية، والذي أُعِيد انتخابه في فبراير الماضي.



وأفاد الراديو بأن عدد من الزعماء الأفارقة حضروا هذا الحفل، من بينهم زعماء رواندا وجامبيا وغانا وليبيريا وناميبيا، وبحضور نائب رئيس فنزويلا اريستوبولو استوريز، ونائب رئيس وزراء كوريا الشمالية، حيث استقبلهما نائب رئيس نيجيريا ييمي أوسينباجو أمس الثلاثاء لدى وصولهما إلى أبوجا.



من جانبه، دعا نائب رئيس فنزويلا إلى المزيد من التعاون بين البلدين تحت رعاية حركة عدم الانحياز.

وكان قد أُعِيد انتخاب بخاري بنسبة 56% من الأصوات، في اقتراع اتسم بـ"ثغرات تشغيلية"، وفق مراقبين محليين ودوليين، كما تعهد الرئيس في الانتخابات الأولى عام 2015 بالقضاء على انعدام الأمن والفساد المستشري اللذين يُعتبران كارثيين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 190 مليون نسمة.