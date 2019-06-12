الصحة العالمية: رصد حالتين جديدتين مصابتين بالإيبولا فى أوغندا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس إيبولا في أوغندا، وذلك خلال فترة تفشي الوباء حاليًا في دولة الكونغو والدول المجاورة لها.



وقالت وزيرة الصحة الأوغندية روث آنج، في تصريحات صحفية، حسبما أورد راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء: إن طفلًا في سن الخامسة من عمره- وهو الحالة الأولى للإصابة بالإيبولا في أوغندا منذ ظهور الوباء في الكونغو الديمقراطية قبل عشرة أشهر- قد تُوفي ليلة أمس الثلاثاء، متأثرًا بهذا المرض.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوردت أنه تم اكتشاف طفل مصاب بالمرض يبلغ من العمر خمس سنوات كان قد سافر مع والديه من الكونغو إلى أوغندا يوم الأحد الماضي.

