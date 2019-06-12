ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 4 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكرت هيئة الميناء- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه غادر الميناء 842 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48 ألفWا و505 أطنان من البضائع العامة, منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ5346 طن قمح.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6700 طن يوريا و175 طن رمل و6700 طن فوسفات و24 ألف طن ملح و5970 طن علف.