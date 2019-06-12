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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:02 م

أسماء ضحايا حادث طريق الأوتوستراد

أسماء ضحايا حادث
هدير مصطفي
dostor.org/2665021

وصل إلى مستشفى حلوان العام، 13 جثة، ومصابين اثنين ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد بطرة، الذي حدث منذ قليل، وتم نقل باقي المصابين إلى مستشفى قصر العيني.

حصلت "الدستور" على أسماء بعض المتوفيين الموجودين الآن في مستشفى حلوان العام وهم كل من: "حسام عبدالفتاح صبري" ٥١ سنة، "أحمد بيومى بيومى محمد"، ٦٩ سنة، مقيم بـ١٥ مايو، "محمد محمود يوسف" ٣١ سنة، مقيم في بولاق الدكرور، "ورده عيد حسن"، ٤٤ سنة، مقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، و"حافظ محمد محمود"، ٦٧ سنة، مقيم بحلوان، و"رضا محمود محمد"، ٥٤ سنة، مقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، و"ربيع عبدالعزيز محروس عطا"، ٦٠ سنة، مقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، و"أشرف محمد مطيع أحمد أحمد"، ٥٠ سنة، مقيم بحلوان، وهناك ٤ جثث مجهولين بدون اثبات شخصية.

بينما وصل من المصابين كلًا من "حسن نجاح عبدالعزيز"، تم نقله لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، و"منصور رمضان أحمد"، تم نقله لمستشفى قصر العيني.

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