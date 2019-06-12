لهواة القراءة.. أشكال مختلفه لمكتبة في بيتك

لا يشترط أن تكون مهندس ديكور لكي تختار شكل مكتب مناسب لمنزلك، خاصة لو كنت محب للقراءة والاطلاع، فمن الضرورى البحث عن مكان مناسب في أول الأمر داخل شقتك، والعمل على استغلال المساحة في وجود مكتبة.

من هنا قدم مصمم الديكور أمجد شمعة، بعض النصائح من شأنها أن تفيدك في اختيار تصميم مناسب للمكتبة.

- اذا كانت مساحة غرفة النوم كبيرة، فمن الممكن استغلالها، وتخصيص جزء بها للقراءة والاطلاع من خلال اضافة أرفف ملونة من الخشب يكون جزء نضع به الكتب، مع تزيين الأرفف ببعض من الديكورات كالورود، وبها جزء لوضع الاب توب على سبيل المثال.

2- من الممكن أيضًا في المساحة الواسعة استغلال الغرفة خاصة بالمكتبه مع وجود المكتب الشخصي، فالمكتبة مستقلة بأرفف من الكتب، مع وجود مكتب يحمل مساحة كبيرة لوضع الأوراق الهامة به.

3- الفكرة الثالثة هي وجود أريكة مع المكتبة، فهي تعمل على الشعور بالشغف لقراءة الكثير من الكتب.

4- اذا كنت أنت وشريك تفضلان القراءة عليك باختيار تلك التصميم وهو يتكون من مكتبة مع اضافة مقعدين.

5-أما إذا كانت المساحة صغيرة طولية عليك اتباع التصميم، مما يساعدك على الاحتفاظ بالكتب بصورة شيك وموفرة للمساحة في آن واحد.

