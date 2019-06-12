"الحياة المزدوجة لفيرونيك" بمركز التحرير الثقافي



تستقبل قاعة إيوارات التابعة لمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، في السابعة من مساء الخميس 20 يونيو، عرضًا للفيلم الروائي الطويل:"الحياة المزدوجة لفيرونيك" للمخرج البولندي، كريستوف كيشلوفيسكي، إنتاج بولندي فرنسي مشترك 1991.



تدور أحداث الفيلم حول شخصيتين رئيسيتين: فيرونيكا البولندية وفيرونيك الفرنسية. فيرونيك هي مغنية سوبرانو وفيرونيكا مدرسة موسيقى، لكليهما الشغف ذاته في الموسيقى، الأولى تغني مقطوعة والثانية تدرس المقطوعة ذاتها. لكليهما الشكل ذاته، المشاكل في القلب ذاتها وكذلك الرقة ذاتها. لكل منهما حدس بأن هنالك أخرى منها، قرينة لها، في مكان ما من هذا العالم، تلتقي المرأتان مرة ترى فيها البولندية الفرنسية، الأولى في الشارع المضطرب والثانية في الحافلة تلتقط صورًا للفوضى الحاصلة في المدينة آنذاك، وهي المظاهرات المرافقة لانهيار الاتحاد السوفييتي، واحدة من هذه الصور كانت لفيرونيكا وحدها تنظر إلى الكاميرا وقد انتبهت إلى قرينتها الفرنسية داخل الحافلة.